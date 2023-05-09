Лукашенко не залишився на післяпарадний обід з Путіним, а на самому заході йому було важко ходити — ЗМІ
Диктатор одразу ж повернувся до Мінська.
Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко також був сьогодні на так званому "параді побєди" у Москві, проте він не залишився після нього на обід з російським президентом Владіміром Путіним та іншими іноземними лідерами. Про це
Після урочистої частини Лукашенко одразу ж покинув Москву та полетів у Мінськ, інформує
"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою", - пишуть ЗМІ, додаючи, що диктатор також не ходив з іншими лідерами в Олександрівський сад, "його везли на машині".
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