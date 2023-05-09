Лукашенко не залишився на післяпарадний обід з Путіним, а на самому заході йому було важко ходити — ЗМІ

Диктатор одразу ж повернувся до Мінська.

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко також був сьогодні на так званому "параді побєди" у Москві, проте він не залишився після нього на обід з російським президентом Владіміром Путіним та іншими іноземними лідерами. Про це пише "Белсат".

Лукашенко не залишився на післяпарадний обід з Путіним, а на самому заході йому було важко ходити — ЗМІ
© Сайт Президента Республики Беларусь

Після урочистої частини Лукашенко одразу ж покинув Москву та полетів у Мінськ, інформує ZN.ua.

"Лукашенко вже повернувся до Мінська. На параді він з'явився із забинтованою рукою", - пишуть ЗМІ, додаючи, що диктатор також не ходив з іншими лідерами в Олександрівський сад, "його везли на машині".

Тим часом "Зеркало" пише, що під час параду Лукашенко не міг пройти самостійно 300 метрів від трибуни мавзолею Владіміра Леніна. Білоруського диктатора на спеціальному автомобілі підвозили охоронці Путіна.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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