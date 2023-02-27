Делегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млн

Делегація Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ - принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом - під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні допомоги на суму 400 мільйонів доларів, повідомляє Офіс президента (ОП).

До пакету входять: гуманітарна допомога на $100 млн та нафтопродукти на $300 млн.

Виділення допомоги формалізували шляхом підписання таких документів:

Спільна програма співробітництва між Міністерством інфраструктури України й Центром порятунку та гуманітарної допомоги імені Короля Салмана.

Меморандум про взаєморозуміння щодо саудівського гранту на нафтопродукти між Міністерством енергетики України та Саудівським фондом розвитку.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонньої співпраці в усіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичній, зазначають в ОП.