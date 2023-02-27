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2023-02-27
Делегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млн
Значна частина допомоги стосується нафтопродуктів.
© Офіс президента
Делегація Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ - принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом - під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні допомоги на суму 400 мільйонів доларів,
До пакету входять: гуманітарна допомога на $100 млн та нафтопродукти на $300 млн.
Виділення допомоги формалізували шляхом підписання таких документів:
- Спільна програма співробітництва між Міністерством інфраструктури України й Центром порятунку та гуманітарної допомоги імені Короля Салмана.
- Меморандум про взаєморозуміння щодо саудівського гранту на нафтопродукти між Міністерством енергетики України та Саудівським фондом розвитку.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонньої співпраці в усіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичній, зазначають в ОП.
Анастасія Дейна, ZN.ua