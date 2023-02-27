Делегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млн

Значна частина допомоги стосується нафтопродуктів.

Делегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млн
© Офіс президента

Делегація Саудівської Аравії на чолі з міністром закордонних справ - принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом - під час візиту до Києва оголосила про виділення Україні допомоги на суму 400 мільйонів доларів, повідомляє Офіс президента (ОП).

До пакету входять: гуманітарна допомога на $100 млн та нафтопродукти на $300 млн.

Виділення допомоги формалізували шляхом підписання таких документів:

  • Спільна програма співробітництва між Міністерством інфраструктури України й Центром порятунку та гуманітарної допомоги імені Короля Салмана.
  • Меморандум про взаєморозуміння щодо саудівського гранту на нафтопродукти між Міністерством енергетики України та Саудівським фондом розвитку.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення двосторонньої співпраці в усіх ключових сферах, зокрема в інвестиційній та енергетичній, зазначають в ОП.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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