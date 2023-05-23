ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегація
Парламентська Асамблея (ПА) Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на сесії Асамблеї у Люксембурзі визнала російський режим рашизмом, а злочини рф проти України – геноцидом. Члени ПА НАТО закликали уряди своїх країн оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу.
Про це
“Це наша дипломатична перемога”: ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом”, –
Сам народний депутат
“Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані”, – поінформував голова української делегації в ПА НАТО.
Чернєв наголосив, члени ПА НАТО закликали уряди своїх країн оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для прийняття України в НАТО.
ПА НАТО
“Війна Росії має на меті знищити демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є фундаментальними для НАТО і всього демократичного, цивілізованого і мирного світу”, – йдеться в декларації, прийнятій ПА НАТО.
У відповідь, йдеться у повідомленні на сайті ПА, саміт НАТО, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, повинен "посилити і прискорити ... політичну, військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку й надавати цю підтримку стільки, скільки потрібно, щоб Україна здобула перемогу і повністю відновила свою територіальну цілісність”.
Члени ПА НАТО також закликали згаданий саміт підтвердити, що "законне місце” України – в НАТО і що “Україна стане членом Альянсу".
З цією метою уряди і парламенти країн Альянсу повинні “узгодити наступні значні кроки на шляху до членства України в НАТО” і наголосити на “необхідності твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО”.
Україна подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року.
Організація Північноатлантичного договору (Північноатлантичний альянс або НАТО; англ. North Atlantic Treaty Organization – NATO) – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.
А саме, відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів.
До альянсу наразі входять такі країни: Бельгія, Велика Британія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція (засновники), а також країни, що приєднались у різні хвилі розширення НАТО – Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія.
Фото: