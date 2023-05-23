ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегація

ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом, - українська делегація

Парламентська Асамблея (ПА) Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на сесії Асамблеї у Люксембурзі визнала російський режим рашизмом, а злочини рф проти України – геноцидом. Члени ПА НАТО закликали уряди своїх країн оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це  стало відомо з дописів Міністерства юстиції України та голови постійної делегації України в ПА НАТО нардепа Єгора Чернєва (фракція “Слуга народу”), а також повідомлення на сайті Асамблеї.

“Це наша дипломатична перемога”: ПА НАТО одностайно визнала злочини рф проти України геноцидом”, – запостив у Фейсбуці Мін’юст, цитуючи Єгора Чернєва: “У декларації є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого”.

Сам народний депутат назвав прийняту декларацію “надзвичайно сильною” і такою, що “буде мати далекосяжні політичні наслідки”.

“Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані”, – поінформував голова української делегації в ПА НАТО.

Чернєв наголосив, члени ПА НАТО закликали уряди своїх країн оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для прийняття України в НАТО.

ПА НАТО обіцяє непохитну підтримку Україні, закликає до прискореного постачання військової техніки.

“Війна Росії має на меті знищити демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є фундаментальними для НАТО і всього демократичного, цивілізованого і мирного світу”, – йдеться в декларації, прийнятій ПА НАТО.

У відповідь, йдеться у повідомленні на сайті ПА, саміт НАТО, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, повинен "посилити і прискорити ... політичну, військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку й надавати цю підтримку стільки, скільки потрібно, щоб Україна здобула перемогу і повністю відновила свою територіальну цілісність”.

Члени ПА НАТО також закликали згаданий саміт підтвердити, що "законне місце” України – в НАТО і що “Україна стане членом Альянсу".

З цією метою уряди і парламенти країн Альянсу повинні “узгодити наступні значні кроки на шляху до членства України в НАТО” і наголосити на “необхідності твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО”.

Україна подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року.

Організація Північноатлантичного договору (Північноатлантичний альянс або НАТО; англ. North Atlantic Treaty Organization – NATO) – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. 

А саме, відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. 

До альянсу наразі входять такі країни: Бельгія, Велика Британія, Данія, Канада, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція (засновники), а також країни, що приєднались у різні хвилі розширення НАТО – Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія. 

Фото: ФБ Єгора Чернєва


Олексій Ігнатьєв, КиевВласть





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
Російські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямкуРосійські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямку
СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»
Донька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПКДонька ексміністра оборони України поставляла обладнання дилерам російського ВПК
Байден планує відвідати Фінляндію напередодні саміту НАТО – ЗМІБайден планує відвідати Фінляндію напередодні саміту НАТО – ЗМІ
У НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJУ НАТО розглядають гарантії безпеки для України за "ізраїльською моделлю" – WSJ
Група африканських лідерів їде до України з мирною місієюГрупа африканських лідерів їде до України з мирною місією
Сунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в УкраїніСунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в Україні
Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – ШольцУкраїна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Рада ЄС ввела проти Ірану восьмий пакет санкційРада ЄС ввела проти Ірану восьмий пакет санкцій
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидомПарламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Последние новости
Подгружаем последние новости