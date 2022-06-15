Возрастной ценз для призыва на военную службу в РФ могут повысить до 49 лет - ISW

РоSSийские власти отчаянно пытаются пополнить резервы призывников, информирует ZN.ua.

Возрастной ценз для призыва на военную службу в РФ могут повысить до 49 лет - ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские власти увеличивают резервы призывников, изменяя прописанные в законе требования к военнослужащим. Так, в РФ готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет. Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

По информации американских экспертов, роSSийское военное руководство отчаянно пытается пополнять резервы призывников из-за больших потерь личного состава в Украине. Ввиду срочности, требования к будущим солдатам постоянно снижаются.

«РоSSийское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. РоSSийский военный блоггер Юрий Котенок предполагает, что роSSийские власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование о прохождении военной службы для службы в танковых и мотострелковых частях», – говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция может свидетельствовать о растущем отчаянии Кремля, который готов бросать в бой новобранцев, даже с учетом их плохих навыков. Кроме того, ссылаясь опять же на Котенка, в ISW сообщают о привлечении к боевым действиям новобранцев, совершавших «мягкие проступки» в прошлом. Многие из этих мелких правонарушителей были мобилизованы в бой вместе с наемниками из ЧВК в Донецкую и Луганскую области.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существованиеВ США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существование
Из-за больших потерь в РоSSии могут объявить мобилизацию, но Путин против – BloombergИз-за больших потерь в РоSSии могут объявить мобилизацию, но Путин против – Bloomberg
Украинцы смогут оформлять национальные паспорта за границейУкраинцы смогут оформлять национальные паспорта за границей
В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видеоВ Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео
Мигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут житьМигранты из РоSSии: Турция установила квоту на иностранцев и ограничила районы, где те могут жить
Войска РФ могут попытаться форсировать реку Северский Донец из-за низкого уровня воды – ГайдайВойска РФ могут попытаться форсировать реку Северский Донец из-за низкого уровня воды – Гайдай
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
В Сенате Франции призывают к международной солидарности и остановке "Северного потока - 1"В Сенате Франции призывают к международной солидарности и остановке "Северного потока - 1"
Не оставим врагу ни одного метра земли: когда ВСУ смогут полностью вытеснить оккупантов на ЗапорожчинеНе оставим врагу ни одного метра земли: когда ВСУ смогут полностью вытеснить оккупантов на Запорожчине
Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощьЧерногория предоставит Украине дополнительную военную помощь
Последние новости
Подгружаем последние новости