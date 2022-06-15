Возрастной ценз для призыва на военную службу в РФ могут повысить до 49 лет - ISW

РоSSийские власти увеличивают резервы призывников, изменяя прописанные в законе требования к военнослужащим. Так, в РФ готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет. Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

По информации американских экспертов, роSSийское военное руководство отчаянно пытается пополнять резервы призывников из-за больших потерь личного состава в Украине. Ввиду срочности, требования к будущим солдатам постоянно снижаются.

«РоSSийское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. РоSSийский военный блоггер Юрий Котенок предполагает, что роSSийские власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование о прохождении военной службы для службы в танковых и мотострелковых частях», – говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция может свидетельствовать о растущем отчаянии Кремля, который готов бросать в бой новобранцев, даже с учетом их плохих навыков. Кроме того, ссылаясь опять же на Котенка, в ISW сообщают о привлечении к боевым действиям новобранцев, совершавших «мягкие проступки» в прошлом. Многие из этих мелких правонарушителей были мобилизованы в бой вместе с наемниками из ЧВК в Донецкую и Луганскую области.