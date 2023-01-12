Російський «Дождь» отримав ліцензію на мовлення: яка країна прихистила скандальний канал

Канал отримав ліцензію, шо діятиме упродовж п'яти років, інформує ZN.ua.

Російський «Дождь» отримав ліцензію на мовлення: яка країна прихистила скандальний канал

Російський телеканал «Дождь», який у грудні потрапив у скандал через заявлену в ефірі підтримку російської армії, отримав п'ятирічну ліцензію на мовлення в Нідерландах, повідомляє POLITICO.

«Дождю» з 22 грудня 2022 року надано дозвіл на «надання послуги комерційного телевізійного мовлення через програмний канал «ТВ Дождь» терміном на п’ять років», – йдеться у повідомленні нідерландського регулятора. Ліцензія каналу передбачає лише телевізійне мовлення.

Як відомо, «Дождь» призупинив свою діяльність в РФ невдовзі після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Канал працював у вигнанні з Латвії з липня минулого року, аж поки на початку грудня його дозвіл на мовлення не було скасовано регуляторним органом Латвії через занепокоєння щодо репортажів телеканалу про війну в Україні .

«Дождь» вже відкрив телестудію в Амстердамі.

«TV Rain перенесе свій редакційний центр в Амстердам. Амстердамська студія стане головною студією телеканалу», – йдеться в повідомленні «Дождя».

Телеканал також повідомив, що оскаржив «несправедливе» рішення латвійської Нацради.

«Рішення ухвалювалося за закритими дверима без можливості представникам «ТВ «Дождь» висловити свої аргументи», — вважають представники каналу. У повідомленні також йдеться, що «Дождь» захищатиме свою репутацію, проте не вимагатиме відновлення латвійської ліцензії.

Нагадаємо, що скандал навколо «Дождя» виник через висловлювання у сюжеті телеканалу від 1 грудня ведучого Олексія Коростелева, який заявив, що канал допомагає з оснащенням російських солдат: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Згодом цей шматок відео вирізали із програми, а головний редактор Тіхон Дзядко заявив, що телеканал «не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії - на фронті чи за його межами», а фраза ведучого «вводить в оману глядачів».

Телеканал звільнив Коростелева і вибачився. При цьому деякі колеги ведучого заявили, що редакція була несправедливою щодо нього і оголосили про своє звільнення.

Вже за кілька діб після скандалу оператори телемовлення країн Балтії припинили трансляцію російського телеканалу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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