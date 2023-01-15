ПЦУ проведе ще одну службу в Києво-Печерській лаврі: названо дату

ПЦУ проведе ще одну службу в Києво-Печерській лаврі: названо дату

Митрополит Епіфаній проведе ще одне богослужіння в Успенському соборі лаври.

У четвер, 19 січня, митрополит Православної церкви України Епіфаній здійснить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння з нагоди Хрещення Господнього. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що належний дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України набула, а з Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» підписано відповідну угоду.

Киево-Печерская Лавра

Початок богослужіння – о 9-й годині ранку.

Раніше повідомлялося, що різдвяна літургія у Києво-Печерській Лаврі закінчилася проповіддю Епіфанія, а також спільною колядою з парафіянами.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який очолив літургію, завершив її своєю промовою, в якій звернувся не лише до парафіян, а й до інших священнослужителів та українських військових.

Епіфаній наголосив, що перебування представників ПЦУ та звучання україномовних молитов у Лаврі це важлива подія, яка віддаляє нас від країни-агресора.

"Лавра Печерська робить впевнені кроки, щоб знову, як і в давнину, служити проповіді Божого слова, а не "російського світу", - зазначив Епіфаній.

Також Предстоятель Православної церкви України зауважить, що 2023 рік багато в чому важливий для української церкви. Понад два десятиліття тому Успенський собор Лаври було відновлено майже з руїн, а сьогодні саме в ньому святиня наче отримала "друге народження".

Епіфаній підкреслив, що виповнюється 950 років з моменту, коли, за легендами, Богородиця покликала до себе будівельників, які згодом вирушили з Царгорода до Києва, щоб звести Києво-Печерську Лавру.


Юлия Александрова, politeka.net





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