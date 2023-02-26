Польща підписала угоду про ліцензійне виробництво більш ніж тисячі танків та САУ

Країною-партнером у даному випадку є Південна Корея.

Польща підписала угоду про ліцензійне виробництво більш ніж тисячі танків та САУ
© commons.wikimedia.org

Польща підписала з Південною Кореєю угоду, яка передбачає створення спільного польсько-корейського підприємства з виробництва танків K2. Договір укладено між PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) та Hyundai Rotem - він був офіційно підписаний 23 лютого, як повідомляє Twitter польської компанії.

Угода передбачає не тільки виготовлення танків K2 у версії K2PL, але й інших машин на цій базі. Також йдеться про виробництво самохідних артилерійських установок K9. Процес буде розгорнуто у Познані на заводі Wojskowe Zak?ady Motoryzacyjne, на території якого у 2019 році був відкритий сервісно-логістичний центр для танків Leopard 2.

Дане рішення є продовженням активної співпраці в оборонній сфері між Варшавою та Сеулом. Зокрема у серпні 2022 року Польща замовила у Кореї 180 танків K2 та 212 САУ K9А1. Загальна вартість угоди була оцінена у понад 5,7 млрд доларів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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