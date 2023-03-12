Сталінське інформбюро 2.0: кремлівська цензура дала тріщину – ISW

А ще в Кремлі точиться внутрішня боротьба за впливи.

Сталінське інформбюро 2.0: кремлівська цензура дала тріщину – ISW

Кремлю попри бажання не вдалося взяти під цілковитий контроль російський інформаційний простір, а ще там точиться внутрішня боротьба. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, як йдеться у звіті, прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, а президент Росії Владімір Путін не може це виправити.

Під час панельної дискусії на форумі «Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях» Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими «елітами».

Заява Захарової, на думку аналітиків ISW, заслуговує на увагу й підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення кремлівського режиму та динаміки контролю над інформаційним простором.

«Заява підтверджує кілька оцінок: що між ключовими членами найближчого оточення Путіна існує внутрішня боротьба в Кремлі; що Путін з часом значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам; і що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором, – сказано у звіті. – Незрозуміло, чому Захарова – досвідчена високопоставлена прессекретарка – відкрито визнає ці проблеми в публічному просторі».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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