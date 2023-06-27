Українка в Німеччині подала позов проти російських військових

Вбивство чоловіка та сексуальне насильство кваліфіковані як злочини проти людяності.

Громадські організації Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG, «Українська правова консультативна група») та European Center for Constitutional and Human Rights (Європейський центр конституційних прав і прав людини) подали у понеділок заяву до Федеральної прокуратури Німеччини в інтересах українки, яка пережила сексуальне насильство під час російської окупації України, інформує ZN.ua .

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Четверо російських військових, зокрема двоє високопосадовців, відповідальні за вбивство її чоловіка та зґвалтування жінки. Напад на постраждалу та її родину стався через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ , коли російські війська окупували їхнє село в Київській області. Після неодноразових залякувань і принижень з боку російських військових, двоє солдатів застрелили її чоловіка, а потім кілька разів зґвалтували уцілілу. Жінці та її малолітньому синові вдалося втекти, і зараз вони живуть у Німеччині. Їхній будинок в Україні був зруйнований, імовірно, російськими військами.

Хоча жоден з виконавців або їхніх керівників ще не затримані, а українські органи влади проводять розслідування, українка просить німецьку владу доповнити своїм розслідуванням зусилля, що вже наявні на національному рівні в Україні.

Громадські організації, які подали заяву від імені українки, зазначають, що в українському законодавстві не криміналізовані злочини проти людяності і не передбачено командної відповідальності, тому можливості переслідувати за злочини, які становлять складову широкомасштабного і систематичного нападу на українське населення - тобто злочини проти людяності - наразі немає.

Зокрема відповідно до принципу командної відповідальності не можуть бути притягнуті до відповідальності вищі посадові особи.

Як заявила засновниця та директорка ULAG Надія Волкова, щоб адресувати ці прогалини заява містить заклик до Федерального прокурора Німеччини підтримати зусилля української влади та розпочати розслідування на основі принципу універсальної юрисдикції.

«Важливо, щоб справи щодо найтяжчих міжнародних злочинів розслідувалися відповідно до міжнародних стандартів. … Є нагальна потреба у приведенні українського Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у відповідність до міжнародного кримінального права, щоб забезпечити правосуддя для постраждалих, якого вони потребують і на яке заслуговують», - прокоментувала Волкова такий крок позивачів.

У свою чергу програмний директор щодо міжнародних злочинів та правосуддя ECCHR Андреас Шюллер підкреслив, що акти сексуального насильства з боку російських військ в Україні продовжуються і вчиняються в контексті широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення України разом із позасудовими стратами, катуваннями, свавільними затриманнями та депортаціями. Тому вони можуть і повинні переслідуватися не лише як воєнні злочини, але й як злочини проти людяності.