Нещодавно Польща передала Україні близько десятка гелікоптерів Мі-24 – The Wall Streat Journal
Україна обережно використовує авіацію, аби не втратити її.
Нещодавно Польща без розголосу надіслала Україні близько десятка бойових гелікоптерів радянської розробки Мі-24. Про це
Водночас у виданні зазначили, що український повітряний флот лишається невеликим у порівнянні з російським, а також має менш досконалі системи наведення і захисту. Вказано, що Київ обережно використовує авіацію, аби не втратити літаки.
У The WSJ додали, що країни НАТО також обговорюють відправку в Україну винищувачів F-16 американського виробництва, але навряд чи ці літаки вступлять у війну цього року. Не маючи F-16, Україна лобіює союзників щодо снарядів усіх розмірів — від кулеметних куль до артилерійських снарядів.