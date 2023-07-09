Нещодавно Польща передала Україні близько десятка гелікоптерів Мі-24 – The Wall Streat Journal

Україна обережно використовує авіацію, аби не втратити її.

Нещодавно Польща без розголосу надіслала Україні близько десятка бойових гелікоптерів радянської розробки Мі-24. Про це пише The Wall Streat Journal з посиланням на обізнаних у цьому питанні людей, інформує ZN.ua.

Нещодавно Польща передала Україні близько десятка гелікоптерів Мі-24 – The Wall Streat Journal

Водночас у виданні зазначили, що український повітряний флот лишається невеликим у порівнянні з російським, а також має менш досконалі системи наведення і захисту. Вказано, що Київ обережно використовує авіацію, аби не втратити літаки.

У The WSJ додали, що країни НАТО також обговорюють відправку в Україну винищувачів F-16 американського виробництва, але навряд чи ці літаки вступлять у війну цього року. Не маючи F-16, Україна лобіює союзників щодо снарядів усіх розмірів — від кулеметних куль до артилерійських снарядів.





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