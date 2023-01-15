У Кабміні анонсували небувале скорочення ліцензій та дозволів для бізнесу

Створено спеціальну міжвідомчу групу.

У Кабміні анонсували небувале скорочення ліцензій та дозволів для бізнесу
© Deutsche Welle

Кабмін на засіданні 13 січня анонсував створення міжвідомчої групи, яка має із прискореними темпами провести дерегуляцію бізнесу в Україні. Очікується перегляд усіх інструментів контролю та регулювання, зокрема скорочення кількості дозволів, ліцензій та угод, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі в Україні налічується близько 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

"У нас є політична воля та політичне рішення все це радикально скоротити", – додав прем'єр.


Олена Середа, ZN.ua





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