У Кабміні анонсували небувале скорочення ліцензій та дозволів для бізнесу

Кабмін на засіданні 13 січня анонсував створення міжвідомчої групи, яка має із прискореними темпами провести дерегуляцію бізнесу в Україні. Очікується перегляд усіх інструментів контролю та регулювання, зокрема скорочення кількості дозволів, ліцензій та угод, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі в Україні налічується близько 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв.

"У нас є політична воля та політичне рішення все це радикально скоротити", – додав прем'єр.