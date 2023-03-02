Робота військкоматів зміниться: у Міноборони анонсували реформи, що відомо

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В Україні продовжили військовий стан та загальну мобілізацію.

У Міноборони України анонсували удосконалення роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомила прес-служба відомства, на нараді було порушено питання щодо дотримання прав осіб, які закликаються з мобілізації, що необхідно оптимізувати в роботі і що потрібно зробити, щоб прийти до цього.

"Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілу низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни", – повідомили у Міноборони.

мобілізація в Україні, повістки

Зокрема, на нараді було порушено питання щодо:

  • нормативних змін, необхідні поліпшення роботи ТЦК СП;
  • удосконалення процедури укладання договору службу;
  • цифровізації роботи ТЦК СП;
  • дотримання прав осіб, які закликаються щодо мобілізації;
  • роботи ТЦК СП із родичами загиблих та зниклих безвісти.

мобілізація, повістка


Юлія Олександренко, politeka.net





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