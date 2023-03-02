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2023-03-02
Робота військкоматів зміниться: у Міноборони анонсували реформи, що відомо
В Україні продовжили військовий стан та загальну мобілізацію.
У Міноборони України анонсували удосконалення роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомила прес-служба відомства, на нараді було порушено питання щодо дотримання прав осіб, які закликаються з мобілізації, що необхідно оптимізувати в роботі і що потрібно зробити, щоб прийти до цього.
"Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги громадян. Відпрацювали цілу низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни", – повідомили у Міноборони.
Зокрема, на нараді було порушено питання щодо:
- нормативних змін, необхідні поліпшення роботи ТЦК СП;
- удосконалення процедури укладання договору службу;
- цифровізації роботи ТЦК СП;
- дотримання прав осіб, які закликаються щодо мобілізації;
- роботи ТЦК СП із родичами загиблих та зниклих безвісти.
Юлія Олександренко, politeka.net