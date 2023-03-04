У Кабміні планують до зими максимально забезпечити житлові будинки в Україні сонячними панелями

Сонячні панелі надійдуть в Україну за логістичної підтримки ЄС та Енергетичного співтовариства механізму цивільного захисту, інформує ZN.ua.

До наступного опалювального сезону Україна встановить максимально можливу кількість сонячних станцій на дахах будинків. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Встановлення максимальної кількості сонячних панелей дуже важливе в контексті підготовки до наступного опалювального сезону", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Вже до літа Україна за підтримки Євросоюзу отримає 5700 сонячних фотоелектричних систем виробництва італійської компанії Enel потужністю 350 Вт для громадського сектора. Таке рішення обговорили міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустрічі з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон і генеральним директором компанії Enel Франческо Старасом.

Сонячні панелі надійдуть в Україну за логістичної підтримки механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства.

"Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Реалізуючи цей курс, Міністерство енергетики спиратиметься на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Зокрема, сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни", - наголосив Галущенко, слова якого наводяться у пресрелізі відомства.

Він подякував ENEL, усім європейським компаніям та Єврокомісії за потужну підтримку та солідарність з Україною.

За словами Сімсон, цим першим проєктом ЄС хоче започаткувати ширшу ініціативу з підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей.

"Це яскравий приклад європейської солідарності в діях і того, як інвестиції у виробництво чистих технологій можуть зробити Європу більш енергетично безпечною та незалежною", - наголосила Сімсон, яку цитує Міненерго.

Нагадаємо, в Україні змінять правила встановлення домашніх сонячних елекростанцій. Відповідні зміни до законодавства вже розробляють у Верховній Раді.

А напередодні війни в Україні вчергове знизили тарифи на електроенергію, що виробляють домашні сонячні та вітрові станції.

За матеріалами: Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook /

Лія Ільченко, ZN.ua





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