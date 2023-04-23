Протести у Франції: енергетики анонсували знеструмлення Каннського кінофестивалю і не тільки

Французи продовжують протестувати проти пенсійної реформи Макрона.

Об'єднання працівників французької енергетики анонсували чергову акцію протесту проти пенсійної реформи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном. Вони погрожують знеструмити Каннський кінофестиваль. Про це повідомляє BFM TV, інформує ZN.ua.

Протести у Франції: енергетики анонсували знеструмлення Каннського кінофестивалю і не тільки
© Сайт Каннського кинофестивалю

Зазначається, що у відповідь на пропозицію Макрона про "100 днів примирення" пообіцяли 100 днів "гніву та акцій протестів" після ухвалення пенсійної реформи.

Профспілка енергетиків погрожу залишити без світла Каннський кінофестиваль, який має відбутися з 16 по 27 травня, а й Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", – сказано у заяві профспілки.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллямВ Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"
МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще одинМЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один
"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ"Вагнера" в Бахмуті виснажили настільки, що Москва перекидає туди ВДВ і Спецназ
Протести проти українського зерна ширяться в ЄвропіПротести проти українського зерна ширяться в Європі
У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській областіУ Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області
Ми не навчаємо українських пілотів на літаках Mirage 2000 – Міноборони ФранціїМи не навчаємо українських пілотів на літаках Mirage 2000 – Міноборони Франції
У Повітряних силах спростували інформацію про навчання українських льотчиків у ФранціїУ Повітряних силах спростували інформацію про навчання українських льотчиків у Франції
Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордного мінімуму за останні 4 рокиРейтинг президента Франції Макрона впав до рекордного мінімуму за останні 4 роки
До 1500 військових. Саме стільки Росія втрачає щоденно у боях в Україні – журналіст The GuardianДо 1500 військових. Саме стільки Росія втрачає щоденно у боях в Україні – журналіст The Guardian
Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для УкраїниСполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України
Последние новости
Подгружаем последние новости