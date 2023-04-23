Протести у Франції: енергетики анонсували знеструмлення Каннського кінофестивалю і не тільки

Французи продовжують протестувати проти пенсійної реформи Макрона.

Об'єднання працівників французької енергетики анонсували чергову акцію протесту проти пенсійної реформи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном. Вони погрожують знеструмити Каннський кінофестиваль. Про це повідомляє BFM TV , інформує ZN.ua .

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Зазначається, що у відповідь на пропозицію Макрона про "100 днів примирення" пообіцяли 100 днів "гніву та акцій протестів" після ухвалення пенсійної реформи.

Профспілка енергетиків погрожу залишити без світла Каннський кінофестиваль, який має відбутися з 16 по 27 травня, а й Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", – сказано у заяві профспілки.