Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, заявив, що новий пакет військової допомоги для України на разі знаходиться у розробці. Про це повідомляє Укрінформ.

«Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів», – зазначив Кірбі.

Представник адміністрації Байдена нагадав, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

У цьому контексті він додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.