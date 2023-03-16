Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України

У Білому домі зазначили, що про нову допомогу повідомлять "найближчими днями", інформує ZN.ua.

Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України
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Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, заявив, що новий пакет військової допомоги для України на разі знаходиться у розробці. Про це повідомляє Укрінформ.

«Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів», – зазначив Кірбі.

Представник адміністрації Байдена нагадав, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

У цьому контексті він додав, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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