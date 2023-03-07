"Це про справедливість": Данілов анонсував обговорення дозволів на виїзд за кордон на засіданні Ставки

Однією з передумов стало те, що шість артистів не повернулися в Україну після виїзду за дозволом Мінкульту, інформує ZN.ua.

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На найближчій зустрічі Ставки верховного головнокомандувача буде обговорюватися питання надання чоловікам дозволів на виїзд за межі України під час дії воєнного стану, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"На превеликий жаль, не всі розуміють: коли держава дає можливості відрядження за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість чоловік поїхали представляти країну як артисти. На жаль, ці артисти не повернулися в Україну. Більш того, зухвало починають коментувати і викладати в пабліки, що вони такі розумні, що хтось має воювати", – сказав він, ймовірно, маючи на увазі скандал, у який напередодні втрапив стендап-комік Андрій Щегель.

Артист минулого тижня зізнався в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, що отримав три повістки, але втік з держави завдяки дозволу Мінкульту, щоб "пожити в комфортній психологічній обстановці". За словами Щегеля, він не відчуває докорів сумління та вважає, що гинути на фронті – це нібито вибір українських захисників. Щоправда, згодом комік вибачився й запевнив, що не зневажає громадян нашої держави.

Данілов наголосив, не називаючи імен, що артист має "виступати в іншому місці", якщо повернеться на територію України.


Максим Царук, ZN.ua





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