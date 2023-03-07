"Це про справедливість": Данілов анонсував обговорення дозволів на виїзд за кордон на засіданні Ставки
Однією з передумов стало те, що шість артистів не повернулися в Україну після виїзду за дозволом Мінкульту, інформує
На найближчій зустрічі Ставки верховного головнокомандувача буде обговорюватися питання надання чоловікам дозволів на виїзд за межі України під час дії воєнного стану, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі
"На превеликий жаль, не всі розуміють: коли держава дає можливості відрядження за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість чоловік поїхали представляти країну як артисти. На жаль, ці артисти не повернулися в Україну. Більш того, зухвало починають коментувати і викладати в пабліки, що вони такі розумні, що хтось має воювати", – сказав він, ймовірно, маючи на увазі скандал, у який напередодні втрапив стендап-комік Андрій Щегель.
Артист минулого тижня зізнався в
Данілов наголосив, не називаючи імен, що артист має "виступати в іншому місці", якщо повернеться на територію України.