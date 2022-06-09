Главы фракций Европарламента призывают лидеров ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата

А также работать над предоставлением такого же статуса Грузии, информирует ZN.ua.

Главы фракций Европарламента призывают лидеров ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата
© Flickr/European Parliament

Лидеры политических групп Европейского парламента обратились к главам государств и правительств Евросоюза, которые должны встретиться на саммите Европейского совета 23-24 июня, с призывом предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении глав политических фракций.

Они также попросили работать над присвоением такого статуса Грузии.

"Мы настоятельно призываем вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Республике Молдова в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и как начало процесса, основанного на заслугах. А также работать над предоставлением этого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить законные стремления грузинского народа", — говорится в заявлении.

По мнению политиков, Евросоюз должен продемонстрировать решительность, мужество и дальновидность, учитывая роSSийскую войну против Украины и ухудшение международной ситуации.

"Европейский Союз должен быть надежным партнером и геополитическим игроком, который отвечает своим принципам и ценностям, демонстрируя солидарность с теми, кто отстаивает такие же идеалы", — отмечают лидеры фракций Европарламента.


Максим Царук, ZN.ua





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