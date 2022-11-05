Передавала окупантам дані про ЗСУ: зрадниця попалася на гарячому у Житомирі, фото
У Житомирі жінка отримала тюремний термін за передачу окупантам інформації про підрозділи ЗСУ та рух гелікоптерів.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, для конспірації вона здобула позивний "Перемога". Задокументовано понад десять фактів передачі інформації російському куратору, повідомляє СБУ.
Жінка проживала в одному з селищ Житомирської області, затримали її ще в липні.
Вирок суду – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці директор центральної міської лікарні Катерина Грибовська продала медтехніку.
Так, колаборантка продала все медичне обладнання окупантам, а сама втекла до Росії.
Медперсоналу зачитали наказ про призначення Грибовської, підписаний самопроголошеним керівником департаменту охорони здоров'я Херсонської області Вадимом Ільмієвим. Зрадниця заявила тоді медперсоналу про перехід на виплату зарплати у рублях.
До цього вона працювала завідувачкою дитячого психіатричного відділення в Одеській обласній психіатричній лікарні № 2.
Місцеві розповіли, що Грибовська продала апарати МРТ, КТ та УЗД до Сімферопольської центральної районної клінічної лікарні.
Колаборантка залишила окуповане місто без медичного обладнання та втекла до Росії.