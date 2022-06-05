РоSSийские захватчики массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими военными — ГУР
Командование армии РФ скрывает дезертирство и угрожает солдатам расстрелами, информирует
РоSSийские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими военными. Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых «кадыровцев», а также усиленный контроль со стороны «личников» и пограничников, военные РФ всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины. Об этом
По данным украинской разведки, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.
В частности, одно из подразделений бригады задержали при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска «Шияны» (Белгородская область). Подразделение насильственно вернули в зону активных боевых действий.
«Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины», - отмечает ГУР.
ГУР опубликовало
В ГУР также напомнили, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.