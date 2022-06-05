РоSSийские захватчики массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими военными — ГУР

РоSSийские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими военными. Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых «кадыровцев», а также усиленный контроль со стороны «личников» и пограничников, военные РФ всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

В частности, одно из подразделений бригады задержали при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска «Шияны» (Белгородская область). Подразделение насильственно вернули в зону активных боевых действий.

«Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины», - отмечает ГУР.

ГУР опубликовало список командного состава 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии ВС РФ , действующего на Лиманском направлении.

В ГУР также напомнили, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.