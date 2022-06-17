Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты

Словения отправила Украине 35 боевых машин пехоты в рамках военной помощи. Об этом сообщил министр обороны страны Марьян Шарец после министерской встречи стран НАТО в Брюсселе.

По информации словенского канала RTV , Шарец не уточнил о каких именно машинах идет речь, но существует высокая вероятность, что подразумеваются югославские М-80А. Они являются аналогом БМП-1 с 20 мм пушкой и пусковой установкой ПТУР на башне. В резерве Словении было несколько десятков единиц этого вида техники.

Марьян Шарец отметил, что возможности Словении относительно военной помощи Украине фактически исчерпаны, поэтому в будущем он сможет предложить только помощь в военном обучении для солдат ВСУ и разминировании украинских территорий.