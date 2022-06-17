Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты
По словам местного министра обороны, на этом потенциал военной помощи страны исчерпан, информирует
Словения отправила Украине 35 боевых машин пехоты в рамках военной помощи. Об этом сообщил министр обороны страны Марьян Шарец после министерской встречи стран НАТО в Брюсселе.
По информации словенского канала
Марьян Шарец отметил, что возможности Словении относительно военной помощи Украине фактически исчерпаны, поэтому в будущем он сможет предложить только помощь в военном обучении для солдат ВСУ и разминировании украинских территорий.