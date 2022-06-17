Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты

По словам местного министра обороны, на этом потенциал военной помощи страны исчерпан, информирует ZN.ua.

Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты
© Операция Объединенных сил / Facebook

Словения отправила Украине 35 боевых машин пехоты в рамках военной помощи. Об этом сообщил министр обороны страны Марьян Шарец после министерской встречи стран НАТО в Брюсселе.

По информации словенского канала RTV, Шарец не уточнил о каких именно машинах идет речь, но существует высокая вероятность, что подразумеваются югославские М-80А. Они являются аналогом БМП-1 с 20 мм пушкой и пусковой установкой ПТУР на башне. В резерве Словении было несколько десятков единиц этого вида техники.

Марьян Шарец отметил, что возможности Словении относительно военной помощи Украине фактически исчерпаны, поэтому в будущем он сможет предложить только помощь в военном обучении для солдат ВСУ и разминировании украинских территорий.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
В рф взбунтовались против войны в Украине: "Среди роSSийской бизнес-элиты и олигархов..."В рф взбунтовались против войны в Украине: "Среди роSSийской бизнес-элиты и олигархов..."
Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министрДания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министр
"Быть нейтральным значит быть на стороне агрессора": Боррель призвал ООН помочь Украине"Быть нейтральным значит быть на стороне агрессора": Боррель призвал ООН помочь Украине
ЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – МакронЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – Макрон
Союзники по НАТО договорились не давать Украине штурмовые самолеты и танки. Зеленский об этом знает – МакронСоюзники по НАТО договорились не давать Украине штурмовые самолеты и танки. Зеленский об этом знает – Макрон
Эксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУСЭксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУС
В Украине отменили справки о несудимости: чем их заменилиВ Украине отменили справки о несудимости: чем их заменили
Генштаб ВСУ посчитал количество рашистов, привлеченных сейчас к войне в УкраинеГенштаб ВСУ посчитал количество рашистов, привлеченных сейчас к войне в Украине
Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидатаАмериканские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата
"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости