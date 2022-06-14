В Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО
Разведка обнародовала полный список командования такого доблестного полка, информирует
Командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка роSSийских вооруженных сил, чтобы не попасть на передовую, решили сдать на металлолом блоки управления боевых машин «Тор-М2У», которые впоследствии стали бы небоеспособными.
Однако, как
Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты – «бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.
Также военная разведка Украины обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, задействованной на Донецком направлении. В разведке напомнили, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.
933 Зенитно-ракетный полк 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Войсковая часть – 15269, базируется в РоSSийской Федерации, г. Миллерово:
- полковник Беспалый Павел Владимирович, 19.02.1979 г.р.
- подполковник Колесников Павел Александрович, 06.08.1977 г.р.
- подполковник Богаткин Александр Александрович, 16.07.1982 г.р.
- подполковник Яковлев Алексей Сергеевич, 29.12.1977 г.р.
- майор Исаев Джими Эльбрусович, 08.01.1985 г.р.
- майор Левада Иван Анатольевич, 28.04.1983 г.р.
- майор Егоров Андрей Анатольевич, 28.08.1984 г.р.
- майор Герасимов Денис Сергеевич, 14.10.1986 г.р.
- майор Борзенко Александр Владимирович, 20.09.1977 г.р.
- майор Леутин Сергей Валерьевич, 24.04.1987 г.р.
- капитан Поздняков Виктор Александрович, 08.03.1980 г.р.
- капитан Низов Антон Сергеевич, 05.02.1986 г.р.
- капитан м/с Газиев Арсен Назирбекович, 22.07.1981 г.р.
- капитан Фалалеев Иван Викторович, 24.09.1985 г.р.
- капитан Мусатов Александр Владимирович, 04.12.1987 г.р.
- капитан Половков Александр Михайлович, 16.08.1991 г.р.
- капитан Борисов Ярослав Александрович, 01.11.1989 г.р.
- капитан Козлов Александр Владимирович, 17.03.1989 г.р.
- капитан Смирнов Александр Викторович, 01.05.1984 г.р.
- капитан Вавилов Владимир Геннадьевич, 31.08.1987 г.р.
- капитан Лемехов Иван Викторович, 31.07.1989 г.р.
- капитан Настенко Артем Сергеевич, 31.03.1988 г.р.
- капитан Шалашов Игорь Петрович, 03.01.1987 г.р.
- капитан Макаров Антон Александрович, 24.07.1991 г.р.
- старший лейтенант Матюхин Евгений Владимирович, 10.01.1994 г.р.
- старший лейтенант Чириков Андрей Александрович, 22.12.1995 г.р.
- старший лейтенант Данин Дмитрий Андреевич, 01.05.1995 г.р.
- старший лейтенант Конарев Вячеслав Андреевич, 26.12.1995 г.р.
- старший лейтенант Самсонов Дмитрий Сергеевич, 20.12.1981 г.р.
- старший лейтенант Страхов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
- старший лейтенант Пиреев Владимир Сергеевич, 18.03.1991 г.р.
- старший лейтенант Третьяков Евгений Николаевич, 11.03.1994 г.р.
- старший лейтенант Иванцов Олег Олегович, 07.12.1993 г.р.
- старший лейтенант Канунников Олег Евгеньевич, 19.05.1995 г.р.
- старший лейтенант Попов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
- лейтенант Ялдайкин Леонид Александрович, 14.08.1997 г.р.
- лейтенант Зайцев Владислав Александрович, 28.12.1996 г.р.
- лейтенант Ириков Станислав Вячеславович, 04.01.1996 г.р.
- лейтенант Зобнин Дмитрий Александрович, 08.12.1992 г.р.
- лейтенант Колобаев Александр Сергеевич, 13.02.1996 г.р.
- лейтенант Чемодуров Алексей Александрович, 05.11.1998 г.р.
- лейтенант Сошин Владислав Андреевич, 06.03.1997 г.р.
- лейтенант Кистень Антон Алексеевич, 30.01.1997 г.р.
- лейтенант Волков Дмитрий Игоревич, 13.04.1998 г.р.
- лейтенант Трушкин Иван Михайлович, 28.03.1997 г.р.
- лейтенант Севостьянов Роман Сергеевич, 04.04.1997 г.р.
- лейтенант Тактаев Владислав Николаевич, 18.10.1995 г.р.
- лейтенант Чубарев Юрий Владимирович, 28.01.1995 г.р.
- лейтенант Баулин Антон Владимирович, 04.02.1989 г.р.
- лейтенант Солынин Александр Михайлович, 23.04.1997 г.р.