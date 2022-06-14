Командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка роSSийских вооруженных сил, чтобы не попасть на передовую, решили сдать на металлолом блоки управления боевых машин «Тор-М2У», которые впоследствии стали бы небоеспособными.

Однако, как сообщили в Главном управлении разведки Украины, россиян, как всегда, подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену, а потом еще и начали конфликт с женщиной в приемном пункте, которая сообщила о «бизнесменах» в так называемом «МГБ ДНР».

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты – «бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Также военная разведка Украины обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, задействованной на Донецком направлении. В разведке напомнили, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.

933 Зенитно-ракетный полк 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Войсковая часть – 15269, базируется в РоSSийской Федерации, г. Миллерово: