В Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО

Разведка обнародовала полный список командования такого доблестного полка, информирует ZN.ua.

В Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО
© Главно управление разведки Министерства обороны Украины

Командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка роSSийских вооруженных сил, чтобы не попасть на передовую, решили сдать на металлолом блоки управления боевых машин «Тор-М2У», которые впоследствии стали бы небоеспособными.

Однако, как сообщили в Главном управлении разведки Украины, россиян, как всегда, подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену, а потом еще и начали конфликт с женщиной в приемном пункте, которая сообщила о «бизнесменах» в так называемом «МГБ ДНР».

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков вроде бы боевыми действиями, а оккупанты – «бизнесмены» продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Также военная разведка Украины обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, задействованной на Донецком направлении. В разведке напомнили, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.

933 Зенитно-ракетный полк 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Войсковая часть – 15269, базируется в РоSSийской Федерации, г. Миллерово:

  • полковник Беспалый Павел Владимирович, 19.02.1979 г.р.
  • подполковник Колесников Павел Александрович, 06.08.1977 г.р.
  • подполковник Богаткин Александр Александрович, 16.07.1982 г.р.
  • подполковник Яковлев Алексей Сергеевич, 29.12.1977 г.р.
  • майор Исаев Джими Эльбрусович, 08.01.1985 г.р.
  • майор Левада Иван Анатольевич, 28.04.1983 г.р.
  • майор Егоров Андрей Анатольевич, 28.08.1984 г.р.
  • майор Герасимов Денис Сергеевич, 14.10.1986 г.р.
  • майор Борзенко Александр Владимирович, 20.09.1977 г.р.
  • майор Леутин Сергей Валерьевич, 24.04.1987 г.р.
  • капитан Поздняков Виктор Александрович, 08.03.1980 г.р.
  • капитан Низов Антон Сергеевич, 05.02.1986 г.р.
  • капитан м/с Газиев Арсен Назирбекович, 22.07.1981 г.р.
  • капитан Фалалеев Иван Викторович, 24.09.1985 г.р.
  • капитан Мусатов Александр Владимирович, 04.12.1987 г.р.
  • капитан Половков Александр Михайлович, 16.08.1991 г.р.
  • капитан Борисов Ярослав Александрович, 01.11.1989 г.р.
  • капитан Козлов Александр Владимирович, 17.03.1989 г.р.
  • капитан Смирнов Александр Викторович, 01.05.1984 г.р.
  • капитан Вавилов Владимир Геннадьевич, 31.08.1987 г.р.
  • капитан Лемехов Иван Викторович, 31.07.1989 г.р.
  • капитан Настенко Артем Сергеевич, 31.03.1988 г.р.
  • капитан Шалашов Игорь Петрович, 03.01.1987 г.р.
  • капитан Макаров Антон Александрович, 24.07.1991 г.р.
  • старший лейтенант Матюхин Евгений Владимирович, 10.01.1994 г.р.
  • старший лейтенант Чириков Андрей Александрович, 22.12.1995 г.р.
  • старший лейтенант Данин Дмитрий Андреевич, 01.05.1995 г.р.
  • старший лейтенант Конарев Вячеслав Андреевич, 26.12.1995 г.р.
  • старший лейтенант Самсонов Дмитрий Сергеевич, 20.12.1981 г.р.
  • старший лейтенант Страхов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
  • старший лейтенант Пиреев Владимир Сергеевич, 18.03.1991 г.р.
  • старший лейтенант Третьяков Евгений Николаевич, 11.03.1994 г.р.
  • старший лейтенант Иванцов Олег Олегович, 07.12.1993 г.р.
  • старший лейтенант Канунников Олег Евгеньевич, 19.05.1995 г.р.
  • старший лейтенант Попов Андрей Александрович, 24.06.1995 г.р.
  • лейтенант Ялдайкин Леонид Александрович, 14.08.1997 г.р.
  • лейтенант Зайцев Владислав Александрович, 28.12.1996 г.р.
  • лейтенант Ириков Станислав Вячеславович, 04.01.1996 г.р.
  • лейтенант Зобнин Дмитрий Александрович, 08.12.1992 г.р.
  • лейтенант Колобаев Александр Сергеевич, 13.02.1996 г.р.
  • лейтенант Чемодуров Алексей Александрович, 05.11.1998 г.р.
  • лейтенант Сошин Владислав Андреевич, 06.03.1997 г.р.
  • лейтенант Кистень Антон Алексеевич, 30.01.1997 г.р.
  • лейтенант Волков Дмитрий Игоревич, 13.04.1998 г.р.
  • лейтенант Трушкин Иван Михайлович, 28.03.1997 г.р.
  • лейтенант Севостьянов Роман Сергеевич, 04.04.1997 г.р.
  • лейтенант Тактаев Владислав Николаевич, 18.10.1995 г.р.
  • лейтенант Чубарев Юрий Владимирович, 28.01.1995 г.р.
  • лейтенант Баулин Антон Владимирович, 04.02.1989 г.р.
  • лейтенант Солынин Александр Михайлович, 23.04.1997 г.р.

Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты остановили эксгумацию и перезахоронение тел погибших украинцев в Мариуполе — советник мэраРоSSийские оккупанты остановили эксгумацию и перезахоронение тел погибших украинцев в Мариуполе — советник мэра
Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской областиУкраинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютахОккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантовВ Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов
Ракетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный заводРакетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный завод
РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из КрымаРФ нанесла ракетный удар по Одесской области из Крыма
Били из "Ураганов": последствия обстрелов Днепропетровской области показали на фотоБили из "Ураганов": последствия обстрелов Днепропетровской области показали на фото
Кадыровцы против бурятов: роSSийские оккупанты устроили разборки в Украине и ударили по своим жеКадыровцы против бурятов: роSSийские оккупанты устроили разборки в Украине и ударили по своим же
Били по лицею, жилым домам и садикам: фото последствий обстрела Днепропетровской областиБили по лицею, жилым домам и садикам: фото последствий обстрела Днепропетровской области
Последние новости
Подгружаем последние новости