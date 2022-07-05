У Росії чергове "самовбивство": смертельна спеціальність "працівник нафто-газового комплексу РФ"

Нинішнього року "самовбилися" вже п'ять рсійських топ-менеджерів, пов'язаних з головними газовими компаніями - Газпромом і Новатеком, інформує ZN.ua.

У Росії чергове
© Офіційний сайт Кремля

Російський нафтогазовий комплекс спіткала чергова дивна смерть, цього разу - топ-менеджера "Газпрому". Про це пишуть російські ЗМІ.

Нинішнього року померли вже п'ять топ-менеджерів, пов'язаних з головними газовими компаніями - "Газпромом" і "Новатеком". В усіх випадках слідчі встановлювали ознаки самогубств.

На цей раз, у басейні в елітному котеджному селищі "Морські тераси" під Петербургом знайшли тіло Юрія Воронова, голови підрядника компанії "Газпром". Він помер від пострілу у голову.

Юрій Воронов — засновник та гендиректор транспортно-логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується, зокрема, на підрядах "Газпрому" в Арктиці.

Як стало відомо, вдень 4 липня до екстрених служб надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Рожевих Закатів елітного котеджного селища виявлено тіло господаря житла з вогнепальним пораненням голови. Він лежав у басейні. Поруч знайшли травматичний пістолет Grand Power, на дні валялося кілька стріляних гільз.

Опитана поліцією вдова Воронова розповіла, що той виїхав за місто 1 липня, а до цього приблизно два тижні вживав алкоголь. Вона припустила, що її чоловік почав випивати, бо втратив великі гроші через розлад з контрагентами та партнерами.

Нагадаємо, це вже п'ята смерть за півроку, пов'язана із російською газовою галуззю. Взимку у Ленінградській області знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інвесту". Потім загинув Олександр Тюляков, який працював у "Газпромі" заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру.

У квітні в Москві знайшли тіла колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружини та дочки. Потім в Іспанії виявили мертвими колишнього топ-менеджера "Новатека" Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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