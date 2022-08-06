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2022-08-06
Українські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій області
Зенітні ракетні комплекси С-300 призначені для протиповітряної оборони, проте росіяни використовують їх по наземних цілях, інформує
© Интерфакс
Українські сили протиповітряної оборони у Запорізькій областу у суботу, 6 серпня, збили ракету зенітно-ракетного комплексу С-300, інформує
"Рашисти нападають вночі, безжалісно знищують цивільні об‘єкти та вбивають мирне населення. Ракета із комплексу С-300 збита силами ППО вранці поблизу села на Запоріжжі", - наголосили військові.
Анна Конюченко, ZN.ua