Українські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій області

Зенітні ракетні комплекси С-300 призначені для протиповітряної оборони, проте росіяни використовують їх по наземних цілях, інформує ZN.ua.

Українські військові збили ракету комплексу С-300 у Запорізькій області
© Интерфакс

Українські сили протиповітряної оборони у Запорізькій областу у суботу, 6 серпня, збили ракету зенітно-ракетного комплексу С-300, інформує 128 ОГШБ.

"Рашисти нападають вночі, безжалісно знищують цивільні об‘єкти та вбивають мирне населення. Ракета із комплексу С-300 збита силами ППО вранці поблизу села на Запоріжжі", - наголосили військові.


Анна Конюченко, ZN.ua





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