В Росії погрожують країнам Балтії знищенням їх транспортного комплексу

Росія розглядає варіант повної заборони на ввезення та вивезення товарів через країни Балтії. Таку заяву зробив очільник регіону Антон Аліханов.

Цей крок, говорить чиновник, є відповіддю на обмеження транзиту підсанкційних товарів у Калінінградську область, які було впроваджено урядом Литви 18 червня.

«Крайня відповідь — повна заборона на ввезення будь-яких товарів через Прибалтику», — цитує губернатора один з російських телеканалів.

Аліханов також підкреслив, що за такого розвитку подій рух вантажів убік країн Балтії через російську територію буде заборонений за виключенням Калінінграду.

Таким чином, упевнений російський чиновник, транспортний комплекс країн Балтії може бути знищений.

Нагадаємо, що Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.

Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.

Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.

Кремль назвав це рішення незаконним і відреагував серією навчань Балтійського флоту та сухопутних підрозділів, які двічі на тиждень тренувалися стріляти з установок "Град" та "Ураган".

26 червня повідомлялось, що Єврокомісія розробляє документ, який дозволить перевозити транзитом через Литву до російського Калінінграда товари РФ , які перебувають під санкціями.

Про можливість поновлення транзиту повідомляло також видання Spiegel.

Литва назвала цей варіант неприйнятним. Очільник дипломатичного відомства Литви заявив, що поступки можуть спонукати Росію до подальшої агресивної поведінки.