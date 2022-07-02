Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1»

Українські захисники влучним ударом знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», вартістю у 15 мільйонів доларів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук .

«Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США », - написав Генштаб.

Також українські військові опублікували відео «зустрічі» ЗСУ з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1».

«Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку», - йдеться у дописі.