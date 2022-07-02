Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1»

Один влучний постріл може позбавити ворога техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США, інформує ZN.ua.

Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1»

Українські захисники влучним ударом знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», вартістю у 15 мільйонів доларів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

«Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США», - написав Генштаб.

Також українські військові опублікували відео «зустрічі» ЗСУ з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1».

«Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку», - йдеться у дописі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Я негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгненняЯ негайно вимагатиму від Зеленського почати дискусію з сепаратистами — Макрон Путіну напередодні повномасштабного вторгнення
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти оголосили "заступником мера" Балаклії учасника шоу "Україна має талант": відеоОкупанти оголосили "заступником мера" Балаклії учасника шоу "Україна має талант": відео
Росія за день обстріляла міста Донецької області авіацією, "Градами", "Ураганами" та "Смерчами" – відеоРосія за день обстріляла міста Донецької області авіацією, "Градами", "Ураганами" та "Смерчами" – відео
Поліція відкрила вогонь по мітингувальникам в Узбекистані: всі подробиці, фото та відеоПоліція відкрила вогонь по мітингувальникам в Узбекистані: всі подробиці, фото та відео
Окупанти бояться опору українського народу на окупованих територіях: зведення ГенштабуОкупанти бояться опору українського народу на окупованих територіях: зведення Генштабу
Ворог битий під Лисичанськом і обстріляв десятки населених пунктів: зведення Генштабу ЗСУ на 1 липняВорог битий під Лисичанськом і обстріляв десятки населених пунктів: зведення Генштабу ЗСУ на 1 липня
Генштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбниківГенштаб ЗСУ назвав дані про втрати РФ: знищено близько 35 750 загарбників
У Раді пояснили, чому Україна під час війни не зупинила транзит російського газуУ Раді пояснили, чому Україна під час війни не зупинила транзит російського газу
Всі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – ГенштабВсі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську – Генштаб
Не лише “Байрактари”: ЗСУ показали український безпілотник “Валькірія” в роботі. ВІДЕОНе лише “Байрактари”: ЗСУ показали український безпілотник “Валькірія” в роботі. ВІДЕО
Ще 150 рашистів загинули за добу війни: зведення Генштабу щодо втрат РосіїЩе 150 рашистів загинули за добу війни: зведення Генштабу щодо втрат Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости