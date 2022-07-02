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2022-07-02
Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1»
Один влучний постріл може позбавити ворога техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США, інформує
Українські захисники влучним ударом знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», вартістю у 15 мільйонів доларів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у
«Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США», - написав Генштаб.
Також українські військові опублікували відео «зустрічі» ЗСУ з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С1».
«Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку», - йдеться у дописі.
Анастасія Гурін, ZN.ua