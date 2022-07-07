ЗСУ знищують один склад за іншим, у окупантів паніка: "Массово залишають бази"

дим, пожежа, вибух

Після знищення ЗСУ військових об'єктів окупантів із високоточної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області в армії окупанта почалася паніка.

Про це, як пише Politeka.net, з посиланням на свої джерела повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядичка "Ленд Ліза". Так, нещодавно, на тимчасово окуповану територію Запорізької області прибув підрозділ фсб рашки із завданням провести розшукові дії за фактом дезертирства близько 30 військовослужбовців московії, які залишили місця дислокації підрозділів», - повідомили в СтратКомі.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри нової потужної пожежі в Донецьку. За непідтверджиними даними, ЗСУ завдали удару по черговому складу боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що всього за 9 днів російські військові втратили 11 складів із військовою технікою. Ці склади знаходилися на тимчасово окупованій території України.

Так, під удар ЗСУ потрапили склади окупантів у Макіївці, Херсоні, Кадіївки, Сніжному, Попасній, Мелітополі на в інших містах.


Катерина Петренко, politeka.net





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