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2022-06-15
РоSSийские оккупанты уничтожили базу Международной теннисной академии под Киевом
Оккупанты продолжают разрушать украинскую инфраструктуру, информирует
Появились фото разрушенной роSSийскими оккупантами базы Международной теннисной академии в Пуще-Водице под Киевом.
На фотографиях заметны повреждения зданий, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков и остатки мин.
Отметим, что на этой базе тренировались теннисисты и баскетбольные сборные Украины.
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от роSSийских оккупантов.
Алексей Леоничев, ZN.ua