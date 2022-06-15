РоSSийские оккупанты уничтожили базу Международной теннисной академии под Киевом

Появились фото разрушенной роSSийскими оккупантами базы Международной теннисной академии в Пуще-Водице под Киевом .

На фотографиях заметны повреждения зданий, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков и остатки мин.

Отметим, что на этой базе тренировались теннисисты и баскетбольные сборные Украины.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от роSSийских оккупантов.