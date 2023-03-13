МВС готує базу військових злочинців

На сьогодні у цій базі 218 тис. осіб.

МВС готує базу військових злочинців
© http://mvs.gov.ua/

Міністерство внутрішніх справ готує базу військових злочинців, яку передадуть іноземним партнерам. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, відомство хотіло б, щоби дружні країни могли забезпечити для себе безпеку, тому незабаром буде готова база військових злочинців, якою МВС поділиться з іноземними колегами.

"На сьогодні у цій базі 218 тис. осіб. Це колишні та нинішні громадяни України. Ті, хто мешкають на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька та Луганська області", - сказав Клименко, інформує прес-служба МВС.

Міністр наголосив, що насамперед це представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також йдеться про 172 тис. представників російського військового управління та представників збройних сил Росії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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