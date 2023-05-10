У Нацполіції розповіли, скільки росіян занесено у базу воєнних злочинців

"Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян".

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що для росіян, які вчиняли воєнні злочини на території України створена спеціальна база, яка наразі вже налічує понад 200 тисяч окупантів. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що в Нацполіції створена підсистема "Воєнний злочинець", куди всі підрозділи вносять дані щодо російських військовослужбовців, які вчиняли злочини на території України.

"Загалом ця база вже налічує більше 200 тисяч росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини", – зазначив очільник Нацполіції.

Він також підкреслив, щр поліція Київщини внесла у відповідну підсистему дані про понад 5,6 тисяч осіб. При цьому Нєбитов уточнив, що наразі у процесуальному порядку поліцейські Київської області встановили 21 військовослужбовця армії російської федерації, які вже притягаються до кримінальної відповідальності.

Нєбитов додав, що поступово всі виконавці воєнних злочинів на території України обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.