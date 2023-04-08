У Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТО

Проект став один із наймасштабніших за останні роки, який фінансують НАТО та Сполучені Штати.

В польському місті Повідзь відкрили комплекс військової логістики та обладнання, який розрахований на прийом тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Польщі, інформує ZN.ua.

У Польщі відкрили базу для ремонту військової техніки НАТО
© Міністерство оборони Іспанії/Twitter

Базу LTESM-C побудували за зразком подібних споруд у США. На складах комплексу зберігатимуть танки, БМП, артилерію, машини технічної охорони й самохідні мости. Це найбільший за останні 30 років інфраструктурний проєкт, який фінансують НАТО і Сполучені Штати. Загалом розмістять приблизно 2700 одиниць озброєння, додали у посольстві США у Варшаві.

"Можливість зберігання військової техніки на цій базі значно скоротить час реакції сил США, що зміцнить безпеку Польщі й усього східного флангу НАТО. Система безпеки, яку ми будуємо, ґрунтується на цьому принципі", – заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він зазначив, що база – це важливий елемент стримування агресора і прояв солідарності всередині Північноатлантичного альянсу. Комплекс дасть змогу швидко приймати підкріплення союзників.

Раніше повідомлялося, що Польща відкрила центр для ремонту українських танків Т-64.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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