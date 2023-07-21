Федоров: Росіяни облаштували військову базу на узбережжі Азовського моря

Він нагадав, що раніше влітку українське Азовське узбережжя було місцем відпочинку для мільйонів українців і іноземців.

Федоров: Росіяни облаштували військову базу на узбережжі Азовського моря
© Минобороны РоSSии/t.me

Мелітопольський міський голова Іван Федоров, який раніше розповідав про облаштування російських штабів у місті, заявив, що на узбережжі Азовського моря російські окупанти створюють військові бази. Про це він повідомив у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

"Влітку Азовське узбережжя було місцем відпочинку для мільйонів українців і іноземців. Тепер це величезна військова база для окупантів. А люди замість моря і сонця змушені дивитися на постійні тренування ворога", – зазначив Федоров

За його словами, по всьому морському узбережжю над пляжами літають гвинтокрили і випускають теплові "ловушки" прямо над головами відпочивальників.

Тренування проводяться і на узбережжі Молочного лиману, де ворог влаштував полігон прямо на території національного парку.

Водночас, на базах відпочинку по всьому узбережжю розселили російських військових, сховавши їх за спинами мирних відпочивальників.

"Слухати брехню окупантів про успішний розвиток туризму на ТОТ смішно і сумно водночас. Адже єдине, що успішно роблять загарбники, – руйнують життя на захоплених територіях", – резюмував міський голова Мелітополя.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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