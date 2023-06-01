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2023-06-01
Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
Мілітаризація Енергодара продовжується.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що росіяни вкотре облаштовують Запорізьку атомну електростанцію під військову базу для обслуговування своїх потреб. Про це мер окупованого міста
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«За даними Генштабу, попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти мілітаризують захоплений Енергодар та перетворюють його на військово-логістичну базу», - пише Іван Федоров.
Також він повідомляє, що деякі підприємства окупанти використовують для ремонту військової техніки, а з інших вони зробили склади зброї та боєприпасів. Федоров вкотре наголошує, що РФ ставить під ядерну загрозу безпеку всього світу.
Олександра Бритоусова, ZN.ua