Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров

Мілітаризація Енергодара продовжується.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що росіяни вкотре облаштовують Запорізьку атомну електростанцію під військову базу для обслуговування своїх потреб. Про це мер окупованого міста повідомляє у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

Окупанти знову перетворюють ЗАЕС на свою базу – Федоров
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«За даними Генштабу, попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти мілітаризують захоплений Енергодар та перетворюють його на військово-логістичну базу», - пише Іван Федоров.

Також він повідомляє, що деякі підприємства окупанти використовують для ремонту військової техніки, а з інших вони зробили склади зброї та боєприпасів. Федоров вкотре наголошує, що РФ ставить під ядерну загрозу безпеку всього світу.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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