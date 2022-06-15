РоSSийские захватчики уже убили 313 украинских детей

Больше всего детей от рук русских оккупантов пострадало в Донецкой области, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики уже убили 313 украинских детей
© Людмила Денисова / Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики убили 313 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 579 детей получили ранения.

«По состоянию на утро 15 июня 2022 года более 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 313 детей погибли и более 579 ранены», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 291;
  • Харьковской области – 169;
  • Киевской области – 116;
  • Черниговской области – 68;
  • Луганской области – 54;
  • Херсонской области – 52;
  • Николаевской области – 48;
  • Запорожской области – 30;
  • Сумской области – 17.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – напомнили в ОГП.





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