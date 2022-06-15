РоSSийские захватчики уже убили 313 украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики убили 313 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 579 детей получили ранения.

«По состоянию на утро 15 июня 2022 года более 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 313 детей погибли и более 579 ранены», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 291;

Харьковской области – 169;

Киевской области – 116;

Черниговской области – 68;

Луганской области – 54;

Херсонской области – 52;

Николаевской области – 48;

Запорожской области – 30;

Сумской области – 17.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – напомнили в ОГП.