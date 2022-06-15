РоSSийские захватчики уже убили 313 украинских детей
Больше всего детей от рук русских оккупантов пострадало в Донецкой области, информирует
С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики убили 313 украинских детей,
«По состоянию на утро 15 июня 2022 года более 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 313 детей погибли и более 579 ранены», – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 291;
- Харьковской области – 169;
- Киевской области – 116;
- Черниговской области – 68;
- Луганской области – 54;
- Херсонской области – 52;
- Николаевской области – 48;
- Запорожской области – 30;
- Сумской области – 17.
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – напомнили в ОГП.