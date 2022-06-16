"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться

"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться

34-летняя жительница Харьковщины в одной из соцсетей активно рассказывала о том, как ненавидит украинских защитников.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечается, работники ГБР, в условиях роSSийской агрессии, системно проверяют как граждан рф, так и украинцев на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.

"Так, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена 34-летняя жительница Харьковщины, которая активно рассказывала о том, как ненавидит украинских защитников. В то время, когда воины ценой собственной жизни защищают нашу Родину, женщина говорила, что готова убивать украинских военных", - указали в ГБР.

Следователи провели с ней праворазъяснительную беседу, после чего она попросила прощения у защитников Украины за свои оскорбительные высказывания.

"Хочу извиниться перед Вооруженными силами Украины, они наши защитники и герои. На самом деле, я по возможности помогаю и поддерживаю их. Я против роSSийской агрессии. Слава Украине", - сказала она.

В свою очередь ГБР направит всю собранную информацию о любительницу высказываний в соцсетях в СБУ.


Алексей Ионов, politeka.net





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