Не висвітлюють війну, а стають її частиною: Журналіст з РФ на камеру порушив міжнародне гуманітарне право
Гюндуз Мамедов показав відео, як російський журналіст стріляє з «Граду».
Російські журналісти замість того, аби висвітлювати війну в Україні, розпочату їхньою ж країною, під час роботи беруть до рук зброю та безпосередньо стають її частиною. Це порушує не лише журналістські стандарти, а й міжнародне гуманітарне право,
«На цьому відео журналіст російського пропагандистського каналу разом з військовими стріляє з «Граду». Журналісти покликані висвітлювати війну, а не ставати її частиною, беручи до рук зброю. Такі дії грубо порушують журналістські стандарти, МГП і перетворюють «журналіста» на імовірного злочинця», – написав Мамедов у Twitter.
Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка передбачає співпрацю Організації об’єднаних націй та Ради Європи. Росії не вдалося зняти згадку про свою агресію щодо України з важливої резолюції.
Як повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця, резолюцію ухвалили 122 голосами «за» і п’ятьма голосами «проти». Проти резолюції проголосували відомі борці з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.