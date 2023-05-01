Не висвітлюють війну, а стають її частиною: Журналіст з РФ на камеру порушив міжнародне гуманітарне право

Гюндуз Мамедов показав відео, як російський журналіст стріляє з «Граду».

Російські журналісти замість того, аби висвітлювати війну в Україні, розпочату їхньою ж країною, під час роботи беруть до рук зброю та безпосередньо стають її частиною. Це порушує не лише журналістські стандарти, а й міжнародне гуманітарне право, заявив ексзаступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов та опублікував відео, де російський «журналіст» стріляє з РСЗВ «Град», інформує ZN.ua.

Не висвітлюють, а війну стають її частиною: Журналіст з РФ на камеру порушив міжнародне гуманітарне право
© Українські новини

«На цьому відео журналіст російського пропагандистського каналу разом з військовими стріляє з «Граду». Журналісти покликані висвітлювати війну, а не ставати її частиною, беручи до рук зброю. Такі дії грубо порушують журналістські стандарти, МГП і перетворюють «журналіста» на імовірного злочинця», – написав Мамедов у Twitter.

Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка передбачає співпрацю Організації об’єднаних націй та Ради Європи. Росії не вдалося зняти згадку про свою агресію щодо України з важливої резолюції.

Як повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця, резолюцію ухвалили 122 голосами «за» і п’ятьма голосами «проти». Проти резолюції проголосували відомі борці з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.





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