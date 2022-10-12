Бурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадри

Бурят вкрав в Україні камеру спостереження і не може її налаштувати: забавні кадри

Російський окупант із Бурятії вкрав із дому на Донеччині камеру відеоспостереження.

Мародер привіз камеру за шість тисяч кілометрів, увімкнув її, але не зміг переналаштувати.

Тому власник камери дивиться трансляцію із квартири буряту. Про це розповів у Instagram блогер Ян Гордієнко.

Відомо, що камера його друзів, яких пограбували окупанти.

"Тепер у моїх друзів тепер свій власний "Дім-2"", - написав Ян.

Раніше повідомлялося, що російський окупант поділився одкровеннями за тарілкою борщу, яку дали йому в українському полоні.

Полонений російський окупант із Башкирії заявив, що командування обманювало солдатів, розповідаючи "казки про нацистів" в Україні.

" Призвали мене. Давно. Мамка знає", – каже окупант.

Мотивації воювати, судячи з його розповіді, не було.

"Вони нацисти". Мовляв, убиватимуть. Тому носите завжди на грудях гранату, і якщо що, одразу підривайте себе", – розповів полонений про брехню свого керівництва.

Також він додав, що "не хотів помирати, тому не смикнув за кільце".

Окупант додав, що командування розповідало про "канібалізм" у лавах ЗСУ, але їм ніхто не вірив, навіть звичайні солдати.


Юлия Руденко, politeka.net





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