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2022-06-16
В РФ решили присвоить украинских детей: в Херсоне всем новорожденным присваивают гражданство РФ
Также роSSийские оккупанты решили присвоить украинских детей-сирот, информирует
© Радио Свобода
РоSSийские оккупанты Херсонской области решили присвоить себе еще и украинских детей и будут приписывать гражданство РоSSии всем детям региона, которые родились после 24 февраля, а также детям-сиротам, заявил гауляйтер росийских военных в Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля, - ред), автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», - сказал руководитель роSSийской оккупационной администрации.
Ирина Знась, ZN.ua