РоSSийские оккупанты Херсонской области решили присвоить себе еще и украинских детей и будут приписывать гражданство РоSSии всем детям региона, которые родились после 24 февраля, а также детям-сиротам, заявил гауляйтер росийских военных в Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля, - ред), автоматически получают гражданство РФ . А дети-сироты уже получили гражданство», - сказал руководитель роSSийской оккупационной администрации.