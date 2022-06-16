В РФ решили присвоить украинских детей: в Херсоне всем новорожденным присваивают гражданство РФ

Также роSSийские оккупанты решили присвоить украинских детей-сирот, информирует ZN.ua.

В РФ решили присвоить украинских детей: в Херсоне всем новорожденным присваивают гражданство РФ
© Радио Свобода

РоSSийские оккупанты Херсонской области решили присвоить себе еще и украинских детей и будут приписывать гражданство РоSSии всем детям региона, которые родились после 24 февраля, а также детям-сиротам, заявил гауляйтер росийских военных в Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа (февраля, - ред), автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», - сказал руководитель роSSийской оккупационной администрации.


Ирина Знась, ZN.ua





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