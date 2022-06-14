WP: Зачем РоSSия ворует украинских детей?
Исследование похожих тактик авторитарных режимов в Испании и Латинской Америке может объяснить логику Путина, информирует
С начала роSSийского вторжения 24 февраля в Украине пропали без вести тысячи детей. Все большее количество доказательств говорит, что по крайней мере часть из них принудительно вывезли в РоSSию. По словам постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, более 234 тысяч детей были вывезены в РФ по состоянию на начало июня.
Похищение несовершеннолетних – это нарушение Конвенции ООН по предотвращению преступления геноцида и Конвенции ООН по правам ребенка. Но свежие исследования говорят, что у такой роSSийской тактики были яркие прецеденты. Об этом на страницах
В прошлом авторитарные режимы в Испании и Аргентине, достигнув своей наиболее смертельной и репрессивной фазы, прибегали к похищению детей ради преследования своих оппонентов. Эти исторические случаи могут рассказать, как Украина может привлечь преступников к ответственности.
Что известно о пропавших украинских детях?
Разговоры о похищении несовершеннолетних украинцев появились еще 19 марта, когда министерство иностранных дел Украины сообщило о выводе из Донецкой и Луганской областей 2389 детей. В то же время заммэра Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что около 4500 жителей города были против их воли вывезены в РоSSию. Точное количество похищенных взрослых и детей до сих пор неизвестно. Но многие доказательства свидетельствуют, что речь идет об очень больших цифрах. В середине апреля ОБСЕ сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что военные РоSSии депортировали с украинской территории около 500 тысяч гражданских. С тех пор цифра выросла. В Киеве подсчитали, что 1,2 миллиона украинцев были принудительно депортированы.