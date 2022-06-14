WP: Зачем РоSSия ворует украинских детей?

С начала роSSийского вторжения 24 февраля в Украине пропали без вести тысячи детей. Все большее количество доказательств говорит, что по крайней мере часть из них принудительно вывезли в РоSSию. По словам постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, более 234 тысяч детей были вывезены в РФ по состоянию на начало июня.

Похищение несовершеннолетних – это нарушение Конвенции ООН по предотвращению преступления геноцида и Конвенции ООН по правам ребенка. Но свежие исследования говорят, что у такой роSSийской тактики были яркие прецеденты. Об этом на страницах Washington Post пишут лектор Австралийского национального университета Светлана Черных и лектор Оксфордского университета Франческа Лесса.

В прошлом авторитарные режимы в Испании и Аргентине, достигнув своей наиболее смертельной и репрессивной фазы, прибегали к похищению детей ради преследования своих оппонентов. Эти исторические случаи могут рассказать, как Украина может привлечь преступников к ответственности.

Что известно о пропавших украинских детях?