Еще один рашист: участник "Евровидения" из Беларуси выступил в оккупированном Херсоне

Белорусский певец Руслан Алехно, который представлял свою страну на "Евровидении" в 2008 году, дал концерт в оккупированном Херсоне.

12 июня захватчики пытались создать картинку "празднования" дня РоSSии, и Алехно стал одним из лицедеев, которые сыграли в их дешевом представлении, информирует Апостроф.

Фото: Instagram

В Instagram певец позировал для фото в грузовике со "свастикой" Z в компании певицы Ольги Кормухиной и других скоморохов. Также он выложил видео, на котором поет на сцене перед пустой площадкой. "Сегодня выступили в Херсоне с праздничным концертом!" - похвастался он.

Фото: Instagram

В комментариях пользователи сети не выбирали слов для пособника роSSийских оккупантов.

"Человек 10 пришло хоть на тебя смешного посмотреть? Артист блин. Знаешь кто за деньги делает ВСЁ что ему скажут? Знаешь", - пишут люди. - "Грустно что ради денег беларуские зорки готовы петь на оккупированной территории Украины. Испанский стыд". "Это просто жесть! Деньги для них все в сравнении с человеческими жизнями… продажная тварь… Херсон - Украина!" "Однажды Беларусь станет свободной, а эрэфии не будет вообще. Будешь петь для кобзона".

  • Между тем защитники Украины продвигаются ближе к Херсону. Вся страна верит и ждет освобождения города и области от роSSийских оккупантов.

Наталья Лавринец, Апостроф





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