Українські військові просунулися на понад один кілометр на півдні

Окупанти зосереджують зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону заявив, що Збройні Сили України просунулися на понад один кілрметр вздовж лінії фронту на бердянському та мелітопольському напрямках, інформує ZN.ua.

Українські військові просунулися на понад один кілометр на півдні
© Getty Images

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як один кілометр уздовж лінії фронту", - наголосив Шершень.

За його словами, тривають наступальні дії на бердянському та мелітопольському напрямках. Російські окупаційні війська концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

У пониззі Дніпра з початку липня цього року розгорнулись активні бойові дії за контроль над територією, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За словами британських розвідників, обидві сторони використовують невеликі швидкісні моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої атаки для знищення деяких російських катерів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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