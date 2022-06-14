Вырванные с корнем, но сплоченные: Иван Дорн снялся в ролике ООН об украинских беженцах

Украинский исполнитель Иван Дорн, который недавно назвал условие, при котором готов вернуться в Москву, снялся в ролике ООН об украинских беженцах. Авторы короткометражного фильма обратили внимание на посттравматический синдром, возникающий у людей, сбежавших от войны в Украине, информирует Апостроф.

Артист опубликовал соответствующее видео в своем блоге в Instagram. Так, в ролике, который длится несколько минут, можно увидеть, как украинцев изменила война. Даже когда они находятся в безопасности, громкие звуки возвращают их к бомбардировкам, а вспышка света – к взрывам.

Страх, растерянность, тревога, панические атаки – все эти ощущения уже который месяц подряд переживают украинцы. Весь спектр этих эмоций представлен в видео.

"Вырванные с корнем, но сплоченные. Горжусь своей благородной нацией, мы будем защищать нашу независимость, мы будем защищать свой дом. Посвящается каждому смелому и волевому украинцу" - прокомментировал короткометражный фильм Дорн.

В описании к ролику говорится, что "фильм об украинских беженцах снят в поддержку всех вынужденных переселенцев".

"Когда фейерверк звучит как выстрел. Когда сирены звучат как крик. Когда обычные двери звучат как брошенные бомбы. Беженцы нуждаются в солидарности и любви, чтобы залечить шрамы войны. Фильм с украинскими беженцами несет мощное послание единства накануне Всемирного дня беженцев", - написали авторы ролика.

Люди в комментариях отметили, что видео очень тонко передает все ощущения, которые приходится испытывать всем украинцам. "Да, тонко ощущения большинства людей", "До слез! Так болит. Видео в самое сердце", "Снято гениально и так правдиво! Мы нужны друг другу", "До глубины души", "Без слез невозможно смотреть", - высказались пользователи сети.

Фото: instagram.com/dorn_ivan

Напомним, на данный момент Иван Дорн с семьей живет в Париже. Он выступает на благотворительных концертах в разных уголках мира и собирает деньги на гуманитарные нужды нашей страны.


Любовь Блажко, Апостроф





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