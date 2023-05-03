Загальна мобілізація: хто має право служити за місцем проживання

В законі є перелік таких категорій осіб.

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ . В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Юристи «Безоплатної правової допомоги» пояснили , хто може проходити військову службу у регіоні реєстрації.

Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», деякі категорії населення мають певні особливості щодо проходження військової служби. Зокрема, вони можуть бути мобілізовані лише за їх згодою та проходитимуть службу лише за місцем проживання.

До таких осіб відносяться: