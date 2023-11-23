Україна має право ліквідувати Путіна за першої ж нагоди — Зеленський

Це - про право держави на захист, додав він.

Російська сторона не відмовляється від планів будь-яким способом усунути українського лідера, тож Україна також має право ліквідувати диктатора Владіміра Путіна, як тільки випаде нагода, заявив Володимир Зеленський, інформує ZN.ua .

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"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", - сказав Зеленський під час інтерв'ю таблоїду The Sun про замахи на своє життя.

Тож, продовжив він, наша країна має право зробити те ж за першої ліпшої нагоди. Зеленський наголосив, що це - про право держави на захист.

Український президент не став відповідати на питання про замахи на проросійських колаборантів та так званих чиновників на тимчасово окупованих територіях, додаючи, що "не може обговорювати спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів".