США звинувачують колишнього народного депутата Деркача у шахрайстві та відмиванні грошей

Мін’юст США висунув звинувачення колишньому народному депутату України Андрієві Деркачу в шахрайстві та відмиванні грошей під час купівлі елітної нерухомості в Каліфорнії. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства.

Прокурори назвали Деркача російським агентом, який брав участь у спробах втручання в вибори США у 2020 році.

У 2020 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, однак він і його поплічник створили низку підставних компаній по всьому світу з купівлі розкішних об’єктів нерухомості у Беверлі-Хіллз. Схема дозволяла Деркачу володіти нерухомістю без відома фінансових установ.

«Беручи участь у спланованій російській дезінформаційній кампанії, спрямованій на підрив інститутів США, Деркач, водночас вступив у змову, щоб шахрайським шляхом отримати вигоду від західного способу життя для себе та своєї родини в Сполучених Штатах», — заявив помічник голови ФБР Майкл Дрісколл.

Розслідування координувалося через оперативну групу KleptoCapture Міністерства юстиції, міжвідомчу правоохоронну оперативну групу, яка займається забезпеченням широких санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати разом зі своїми іноземними союзниками та партнерами запровадили у відповідь на неспровоковану агресію Росії щодо України.

Джерело CNN, знайоме з перебігом слідства, повідомило, що Андрій Деркач досі на волі, його місцезнаходження невідоме. Адвоката Деркача поки немає в списку.

У разі доведення провини Деркачу загрожує до 30 років позбавлення волі.

Навесні 2020 року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції.

Згідно зі звітом розвідки США у 2021 році, кампанія президента Росії Владіміра Путіна щодо втручання у вибори 2020 року частково спрацювала на те, щоб прив’язати Байдена до звинувачень у корупції щодо ділових операцій Хантера Байдена в Україні. За даними розвідки, Деркач працював безпосередньо з Руді Джуліані, нібито шукаючи його допомоги для створення антикорупційної групи в українському парламенті для розслідування «ефективності» фінансової допомоги США Україні.

У звіті йдеться про те, що Путін «контролював діяльність» Деркача, який «відіграв помітну роль у діяльності Росії щодо впливу на вибори». Раніше Деркач заперечував, що працює на Кремль.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Андрія Деркача.