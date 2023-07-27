США не збираються обговорювати український контрнаступ із дивану – Кірбі

Представник Білого дому зазначив, що українська армія не зупинилась, і це головне.

Сполучені Штати Америки не збираються обговорювати чи керувати війною в Україні, сидячи на дивані, в тому числі і темпи контрнаступу ЗСУ, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу, інформує ZN.ua .

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Кірбі нагадав, що президент України Володимир Зеленський сам заявив про повільніші темпи контрнаступу та просування українських військ.

«Сполучені Штати не збираються займати позицію щодо цього. Ми не збираємося керувати українською військовою операцією, сидячи в кріслі квотербека. Вони повинні мати можливість бути тими, хто - і тільки вони - можуть говорити про прогрес, та що йде всупереч плану», - сказав він.

При цьому він наголосив, що українські сили рухаються і «це не патова ситуація».

«Вони не просто застигли. Українці рухаються», - підкреслив спікер.

«І що ми збираємося зробити, так це переконатися, що у них є інструменти і можливості, необхідні для того, щоб залишатися в русі, що ми надаємо їм відповідні інструменти, необхідні для того, щоб продовжувати прогрес в їхньому контрнаступі. І якщо це буде кращий прогрес, прогрес, яким вони будуть більш задоволені, то це все на краще», - додав Кірбі.