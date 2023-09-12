У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів

Ба більше, з настанням сильних морозів просування ЗСУ може відновитися, вважають експерти.

Аналітики Інституту вивчення війни США не вважають, що погіршення погодних умов зупинить контрнаступ захисників. Хоча в останньому зведенні ISW й не відкидають того, що це матиме свій вплив на операцію ЗСУ, інформує ZN.ua.

У ISW сумніваються, що контрнаступ зупиниться з приходом холодів
© Прес-служба 26 абр

Та аналітики більше схильні до того, що просування ЗСУ може відновитися взимку.

"Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневрених бойових дій, і українські чиновники висловили готовність до використання цих погодних умов взимку 2023-2024 років", - зазначають вони.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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