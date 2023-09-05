Ніхто з міністрів країн-партнерів не каже дурниць про повільний контрнаступ — Кулеба

Про це говорять лише диванні критики та ЗМІ, які натомість могли б закликати уряди своїх країн збільшити військову допомогу для нашої.

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Дурниці про повільний контрнаступ пишуть ЗМІ та диванні експерти, але не міністри країн-партнерів, наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Ті навпаки цікавляться, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти", розповів він під час телемарафону.

"Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: "А чого так повільно?", - розповів Кулеба, інформує ZN.ua .

Він вкотре закликав тих, хто критикує контрнаступ ЗСУ, стулити пельку. І міністр визнає, що його реакція на це питання є найжорсткішою.

"Я готовий ще раз це сказати, я готовий ще жорсткіше це сказати. Тому що кожен раз, коли якась людина, сидячи на дивані чи в теплій студії, починає критикувати швидкість контрнаступу, вони критикують конкретного українського солдата <…> Кожен, хто буде коментувати без поваги дії українських військових, буде наражатись на таку мою реакцію", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що на повагу заслуговує кожен український воїн. Міністри країн-партнерів розуміють це, тому ніхто з них не каже подібних дурниць.

"А журналісти, коментатори й диванні експерти замість того, щоб закликати свої уряди ще більше допомагати, розказують, як повільно йде контрнаступ", – додав Кулеба.