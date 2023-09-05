У Defense Express сумніваються, що російський Су-34 може запускати "Кинджали": чому

Вся справа у характеристиках швидкості та бойового навантаження.

Сьогодні росЗМІ повідомили, що російський винищувач Су-34 здійснив запуск гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Втім, у Defense Express зазначають, що це неможливо, інформує ZN.ua .

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Експерти пояснюють, що ракета Х-47 має дві базовані характеристики, що суттєво обмежують перелік її носіїв. По-перше, її вага, а це 4,2 тонни, а по-друге, емпірично підтверджена залежність від швидкості літака-носія в момент запуску. Саме опираючись на це окупанти обрали за головного носія "Кинджалів" винищувачі МіГ-31, максимальна швидкість польоту яких становить 3000 км/год, а показник бойового навантаження - до 9 тонн.

Та навіть з МіГ-31 знімають практично все бортове обладнання, коли ці борти готують до здійснення пуску "Кинджалів". До речі, за таких умов МіГ може підняти одну ракету.

Щодо Су-34, то його максимальна швидкість польоту - 1900 км/год, а максимальне бойове навантаження — від 4000 кг за умови повного заправлення до 8000 кг.

"Зважаючи на характеристики швидкості та бойового навантаження, можна щонайменше поставити під сумнів навіть теоретичну можливість російського Су-34 бути носієм ракет Х-47М2", — ідеться в матеріалі.