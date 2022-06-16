Треть зарегистрированных в Европе украинских беженцев остановились в Польше – ООН

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулось почти 2,5. Статус временной защиты в ЕС получили 3,3 млн украинцев и треть из них С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 млн человек – в Польше . Об этом сообщает УВКБ ООН .

Всего за время полномасштабного вторжения из Украины уехали более 7,5 млн человек. Более 3,3 миллионов из них получили статус временной защиты в странах Евросоюза .