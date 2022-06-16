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2022-06-16
Треть зарегистрированных в Европе украинских беженцев остановились в Польше – ООН
С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 млн человек
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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулось почти 2,5. Статус временной защиты в ЕС получили 3,3 млн украинцев и треть из них С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 млн человек – в Польше. Об этом сообщает
Всего за время полномасштабного вторжения из Украины уехали более 7,5 млн человек. Более 3,3 миллионов из них получили статус временной защиты в странах Евросоюза.
По данным организации ООН, больше всего беженцев с таким статусом зарегистрировано в Польше – более 1,1 млн. Германия приняла 780 тыс. украинцев и Чехия – 373,9 тыс.
Юлия Лавришин, ZN.ua