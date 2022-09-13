Медведєв назвав гарантії безпеки для України «прологом до Третьої світової»

Представлений сьогодні у Києві проєкт Договору про гарантії безпеки для України очікувано викликав бурхливу реакцію в Росії. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв назвав документ «прологом до Третьої світової».

У своєму Telegram-каналі Медведєв стверджував , що документ нібито є мертвонародженим, оскільки Захід не піде на надання Україні гарантій, аналогічних 5 статті Статуту НАТО.

У пості Медведєв продовжив курс російської пропаганди, яка виправдовує поразку окупантів на сході України, тезою про «гібридну війну НАТО з Росією». А також намагався погрожувати колективному Заходу, який до цього підозрював у тому, що той нібито боїться Росію.

«Якщо продовжиться нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм власним військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників», - пише Медведєв.

У цьому випадку, стверджує Медведєв, «західним країнам не вдасться відсидітися». «Все спалахне й навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон», - додав він, натякаючи на ядерний удар.