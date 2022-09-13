Медведєв назвав гарантії безпеки для України «прологом до Третьої світової»

Заступник голови Ради безпеки РФ знову погрожує Європі ядерною зброєю, інформує ZN.ua.

Медведєв назвав гарантії безпеки для України «прологом до Третьої світової»
© amurburg.ru

Представлений сьогодні у Києві проєкт Договору про гарантії безпеки для України очікувано викликав бурхливу реакцію в Росії. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв назвав документ «прологом до Третьої світової».

У своєму Telegram-каналі Медведєв стверджував, що документ нібито є мертвонародженим, оскільки Захід не піде на надання Україні гарантій, аналогічних 5 статті Статуту НАТО.

У пості Медведєв продовжив курс російської пропаганди, яка виправдовує поразку окупантів на сході України, тезою про «гібридну війну НАТО з Росією». А також намагався погрожувати колективному Заходу, який до цього підозрював у тому, що той нібито боїться Росію.

«Якщо продовжиться нестримне накачування київського режиму найнебезпечнішими видами озброєнь, то рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень. У неї зникнуть видимі межі та потенційна передбачуваність дій сторін конфлікту. Вона піде за своїм власним військовим сценарієм, залучаючи до нього нових учасників», - пише Медведєв.

У цьому випадку, стверджує Медведєв, «західним країнам не вдасться відсидітися». «Все спалахне й навколо них. Їхні люди хапнуть горя за повною програмою. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон», - додав він, натякаючи на ядерний удар.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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